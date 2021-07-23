Германия усилила правила въезда из Испании и Нидерландов из-за вспышки эпидемии

Германия внесла Испанию и Нидерланды в зону высокого риска распространения коронавируса, что означает ужесточение правил въезда из этих стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Институт Роберта Коха принял такое решение на основе последних показателей заболеваемости.

Вакцинированные путешественники по прибытии обязаны отбыть 10-дневную самоизоляцию, с возможностью сократить её до 5 дней, если после этого срока получат отрицательный результат теста. От самоизоляции освобождаются также путешественники, которые недавно переболели коронавирусом.

Изменение правил может задеть около 400 000 немецких туристов - именно столько, по оценкам туристической ассоциации DRV, находятся сейчас в отпусках в Испании.

Германия относит к зонам повышенного риска страны, где показатель заболеваемости превышает 200 на 100 000 населения.

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Как известно, эпидемическая ситуация в Испании и Нидерландах в последнее время стремительно ухудшилась, что связывают с распространением более заразного штамма "Дельта".

Худшие показатели заболеваемости только на Кипре, где, по последним данным ECDC, он составляет почти 1500 в 100 000 населения. В Испании и Нидерландах это 624 и 670 соответственно.