В аварии автобуса в Хорватии погибли 10 человек, 45 пострадали

В результате аварии автобуса в Хорватии рано утром в воскресенье 10 человек погибли и не менее 45 получили ранения - некоторые из них серьезно.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на заявления органов власти Хорватии, пишет "Европейская правда".

Авария произошла около 6:00 утра недалеко от города Славонский Брод на шоссе между столицей Загребом и сербской границей.

На фотографиях с места происшествия видно автобус, который лежит на обочине у края дороги.

Вокруг автобуса видно пожарных и спасателей, движение по шоссе остановлено.

Фото: IVICA GALOVIC/PIXSELL

У автобуса были номерные знаки Косово. Он следовал по регулярному маршруту из Германии в столицу Косова Приштину. Причина аварии неизвестна.

Официальные лица заявили, что автобус перевозил 67 пассажиров, включая детей, и двух водителей.

Начальник местной полиции Франьо Галич охарактеризовал аварию как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел".

45 пострадавших доставлены в больницы Славонского Брода. Восемь человек получили серьезные травмы.

Позже министр здравоохранения Хорватии Вили Барош заявил, что среди пассажиров были 15 несовершеннолетних, девочка получила серьезные травмы.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе и жителям Косово.

Шоссе, на котором произошла авария, является ключевой транспортной артерией через Хорватию. Летом дорога загружена из-за туристов и иностранных рабочих, возвращающихся домой из Западной Европы.