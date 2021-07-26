30 посольств стран ЕС и других обратились к премьеру Венгрии по вопросу ЛГБТ

30 посольств стран ЕС и других в Венгрии обратились к премьер-министру страны Виктора Орбана перед ЛГБТ-прайдом, подчеркивая необходимость гарантировать защиту прав и этой группы граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUObserver.

Письмо обнародовали перед ЛГБТ-прайдом, который состоялся в эту субботу, 24 июля, но новость не сразу получила широкую огласку.

Подписанты - 30 посольств и 12 организаций - выразили "полную поддержку представителям сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квир и интерсекс-людей и их права на равенство и недискриминацию, свободу выражения мнения и мирные собрания и на защиту от насилия" и отметили, что обеспокоены последними событиями в Венгрии, грозящими нарушением принципа недискриминации.

Письмо подписали Австрия, Бельгия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Кипр, Италия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Португалия, Мальта, а также Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Аргентина, Чили, Израиль.

Среди подписантов-стран ЕС не упомянуты Польша, Чехия (но есть Чешский центр), Словакия, Словения и Хорватия.

Посольства отметили, что ЛГБТ-прайд является событием, которое продвигает идеи равноправного и толерантного отношения к ЛГБТ+ и способствует движению к более справедливому обществу.

На прошлой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан инициировал референдум о защите детей на фоне требований Европейского Союза изменить недавние поправки в законы об образовании и защите детей, связанные с запретом ЛГБТ-тематики.

Законодательство, внесенное Орбаном, подверглось резкой критике со стороны лидеров ЕС на саммите в прошлом месяце. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС выйти из блока.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, иначе ей грозят серьезные санкции.

Подробнее на эту тему - в статье Венгрия на волне ЛГБТ: зачем Орбану искать себе новых врагов