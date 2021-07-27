Австрія виступила проти приєднання Туреччини до військового проєкту ЄС

Відень виступив проти офіційного запиту Туреччини про участь в одному з флагманських проєктів ЄС в галузі оборони і безпеки, відомому як PESCO.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Euractiv.

Член НАТО Туреччина подала заявку на участь у військовому проєкті ЄС щодо військової мобільності, попри напружені відносини з Грецією і Кіпром, у травні.

За словами міністра оборони Австрії Клаудії Таннер, Туреччина не відповідає вимогам щодо прийому третіх країн.

"Стаття 2 договору чітко говорить, що третя держава має розділяти демократичні цінності ЄС і мати добросусідські відносини з ЄС", - сказала Таннер німецькій газеті Welt am Sonntag.

Таннер також підкреслила, що зараз між Туреччиною і ЄС немає діалогу з ключових питань оборони і безпеки.

"Тому я не вірю, що Туреччина в найближчому майбутньому буде брати участь в оборонній політиці ЄС", - сказала Таннер.

ЄС почав приймати треті країни в PESCO восени 2020 року, щоб сприяти співпраці та взаємодії з партнерами по НАТО і "поліпшити військову мобільність всередині і за межами ЄС".

Читайте також Європарламент схвалив оборонний фонд ЄС на майже 8 млрд євро

США, Канада і Норвегія вже беруть участь в проєкті PESCO.

У жовтні 2020 року ЄС погодив строгий набір політичних, юридичних і "істотних" умов, що дозволяють країнам, які не входять в Євросоюз, брати участь у спільних оборонних проєктах.

Зі свого боку Анкара заявила, якщо PESCO почне з "неправильній позиції" і створить нові лінії розділу, проєкт не буде успішним та не зробить свій внесок в трансатлантичну архітектуру безпеки.

Зростання напруженості у відносинах між Анкарою і Афінами також створює перешкоди для участі Туреччини в PESCO.