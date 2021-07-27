Австрия выступила против присоединения Турции к военному проекту ЕС

Вена выступила против официального запроса Турции об участии в одном из флагманских проектов ЕС в области обороны и безопасности, известном как PESCO.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Euractiv.

Член НАТО Турция подала заявку на участие в военном проекте ЕС по военной мобильности, несмотря на напряженные отношения с Грецией и Кипром, в мае.

По словам министра обороны Австрии Клаудии Таннер, Турция не соответствует требованиям приема третьих стран.

"Статья 2 договора четко говорит, что третье государство должно разделять демократические ценности ЕС и иметь добрососедские отношения с ЕС", - сказала Таннер немецкой газете Welt am Sonntag.

Таннер также подчеркнула, что сейчас между Турцией и ЕС нет диалога по ключевым вопросам обороны и безопасности.

"Поэтому я не верю, что Турция в ближайшем будущем будет участвовать в оборонной политике ЕС", - сказала Таннер.

ЕС начал принимать третьи страны в PESCO осенью 2020 года, чтобы способствовать сотрудничества и взаимодействия с партнерами по НАТО и "улучшить военную мобильность внутри и за пределами ЕС".

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США, Канада и Норвегия уже участвуют в проекте PESCO.

В октябре 2020 года ЕС согласовал строгий набор политических, юридических и "существенных" условий, позволяющих странам, которые не входят в Евросоюз, участвовать в совместных оборонных проектах.

Со своей стороны Анкара заявила, что если PESCO начнет с "неправильной позиции" и создаст новые линии раздела, проект не будет успешным и не сделает свой вклад в трансатлантическую архитектуру безопасности.

Рост напряженности в отношениях между Анкарой и Афинами также создает препятствия для участия Турции в PESCO.