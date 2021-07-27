Польський телеканал "Белсат" визнаний екстремістським у Білорусі

Сайт та соцмережі польського телеканалу "Белсат" визнали екстремістськими в Білорусі.

Відповідне рішення ухвалив суд Гомеля, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Підставою для цього стали матеріали перевірки Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС по Гомельській області.

У МВС Білорусі зазначили, що поширення та репост інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту.

У "Белсаті" назвали це рішення зачисткою інформаційного поля в Білорусі. "Мета подібних дій влади - зачистити інформаційне поле в Білорусі, максимально ускладнити поширення непідцензурої інформації. Рішення, природно, абсурдне. Ні "Белсат", ні інші незалежні медіа не є екстремістами. Ми будемо продовжувати працювати, нести нашим глядачам і читачам інформацію по-білоруськи і без цензури", - заявив заступник директора каналу Олексій Діковицький.

"Белсат" - це супутниковий телеканал білоруською мовою, який був створений на підставі договору МЗС Польщі та TVP (Польське громадське телебачення).

У липні у кількох журналістів "Белсата" пройшли обшуки, були затримані Анна Голета і Ігор Ілляш. Голету відпустили 23 липня, Ілляша - 26 липня.

Євросоюз засудив обшуки в Білорусі та пригрозив розглянути нові санкції щодо режиму Лукашенка.