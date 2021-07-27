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Польский телеканал "Белсат" признан экстремистским в Беларуси

Вторник, 27 июля 2021, 20:47

Сайт и соцсети польского телеканала "Белсат" признали экстремистскими в Беларуси.

Соответствующее решение принял суд Гомеля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Основанием для этого стали материалы проверки Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД по Гомельской области.

В МВД Беларуси заявили, что распространение и репост информации из экстремистских источников влечет за собой административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

В "Белсат" назвали это решение зачисткой информационного поля в Беларуси. "Цель подобных действий власти - зачистить информационное поле в Беларуси, максимально усложнить распространение неподцензурной информации. Решение, естественно, абсурдно. Ни "Белсат", ни другие независимые СМИ не является экстремистами. Мы будем продолжать работать, нести нашим зрителям и читателям информацию на белорусском языке и без цензуры", - заявил заместитель директора канала Алексей Диковицкий.

"Белсат" - это спутниковый телеканал на белорусском языке, который был создан на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение).

В июле в нескольких журналистов "Белсат" прошли обыски, были задержаны Анна Голета и Игорь Илляш. Голету отпустили 23 июля, Илляша - 26 июля.

Евросоюз осудил обыски в Беларуси и пригрозил рассмотреть новые санкции в отношении режима Лукашенко.

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