У Нідерландах після різкого спалаху епідемії продовжується швидке спадання

У Нідерландах, де два тижні тому різко почала зростати щоденна кількість заражень коронавірусом, тепер спостерігається швидке спадання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS i дані Агентства громадського здоров’я (RIVM).

Нагадаємо, за лише шість днів з 6 по 10 липня добовий приріст заражень в країні злетів від близько 2000 до понад 10 000. Показники протрималися на рівні 10-11 тисяч кілька днів, а після цього почали так само стрімко знижуватися.

Індекс відтворення вірусу (показник, скільки людей в середньому інфікує один хворий) різко впав до 0,8, що вже вважається безпечним рівнем. Тиждень тому він складав 1,75, а на момент спалаху - майже 3.

Епідеміолог Сьюзан ван дер Гоф вважає це "дуже гарною тенденцією".

За минулий тиждень кількість позитивних тестів зменшилася на 46%.

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Кількість госпіталізацій минулого тижня виявилась на 60% більшою, ніж попереднього тижня, але ці показники завжди ростуть з відставанням від стрибка кількості заражень, як і кількість померлих від ускладнень. Найбільше зросли показники госпіталізацій для людей віком від 40 років, але певне зростання було у всіх вікових групах.

За даними RIVM, найбільша частка серед людей, які захворіли під час цього спалаху - група віком 18-24 років, дещо менше - 13-17-річні та молодь віком 24-29 років.

Серед людей, які захворіли у період з 1 по 26 липня, про вакцинаційний статус яких було відомо, повністю щеплені були 11%, щеплені однією дозою - 16%, і 73% зовсім не були щеплені, або з першої дози ще не минув час для набуття імунітету.

Схожа тенденція спостерігається і в Британії, де різкий спалах епідемії також почав згасати сам по собі, без жодних нових карантинних обмежень.