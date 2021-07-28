В Нидерландах после резкой вспышки эпидемии продолжается быстрое падение

В Нидерландах, где две недели назад резко начало расти ежедневное количество заражений коронавирусом, теперь наблюдается быстрое падение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS и данные Агентства общественного здоровья (RIVM).

Напомним, только за шесть дней с 6 по 10 июля суточный прирост заражений в стране взлетел с около 2000 до более 10 000. Показатели продержались на уровне 10-11 тысяч несколько дней, а после этого начали так же стремительно снижаться.

Индекс воспроизведения вируса (показатель, сколько людей в среднем инфицирует один больной) резко упал до 0,8, что уже считается безопасным уровнем. Неделю назад он составлял 1,75, а на момент вспышки - почти 3.

Эпидемиолог Сьюзан ван дер Гоф считает это очень хорошей тенденцией.

За прошедшую неделю количество положительных тестов уменьшилась на 46%.

Количество госпитализаций на прошлой неделе оказалась на 60% больше, чем на предыдущей неделе, но эти показатели всегда растут с отставанием от скачка количества заражений, как и количество умерших от осложнений. Больше всего выросли показатели госпитализаций для людей в возрасте от 40 лет, но определенный рост был во всех возрастных группах.

По данным RIVM, наибольшая доля среди людей, заболевших во время этой вспышки - группа возрасте 18-24 лет, несколько меньше - 13-17-летние и молодежь в возрасте 24-29 лет.

Среди людей, которые заболели в период с 1 по 26 июля, о вакцинационном статусе которых было известно, полностью привиты были 11%, привиты одной дозой - 16%, и 73% совсем не были привиты, либо с первой дозы еще не прошло время для приобретения иммунитета.

Похожая тенденция наблюдается и в Британии, где резкая вспышка эпидемии также начал угасать сам по себе, без новых карантинных ограничений.