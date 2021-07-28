Кремль веде кампанію проти кандидатки у канцлери Німеччини від "Зелених" - ЗМІ

Кандидатка "Зелених" на посаду канцлера Німеччини Анналена Бербок привернула увагу Кремля своїм жорстким ставленням до Росії, а невдачі на агітаційному шляху роблять її вразливою проти атак Москви.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомі з питанням джерела в РФ, передає "Європейська правда".

За даними джерел, Росія визнала 40-річну Берберк загрозою своїм інтересам після того, як вона ненадовго очолила рейтинги перед виборами у вересні.

Її спротив завершенню газопроводу "Північний потік -2" між Німеччиною та Росією викликав особливе занепокоєння Кремля. Одне з джерел, наближене до російського уряду, заявило, що РФ буде готова докласти максимум зусиль, щоб заблокувати їй шлях до офісу канцлера.

"Зелені" вже попередили німецькі спецслужби про збільшення кібератак з застосуванням російської тактики, хоча вони не мають доказів причетності Кремля. На адресу партійних чиновників надходили електронні листи з фішингом, які, як правило, прагнуть встановити шпигунське програмне забезпечення, тоді як на саму Бербок націлені фальшиві новини та дописи в соціальних мережах. Зазначається, що подібна тактика застосовувалась росіянами у 2016 році під час президентської кампанії у США.

Кремль побоюється, що перемога Бербок стане серйозним ударом по глобальних інтересах Росії, руйнуючи її зв'язки з Німеччиною і приносячи США велику перемогу, сказали дві людини, знайомі з думками російського керівництва.

Близьке до Кремля джерело агентства сказало, що у Москви вже є достатньо інформації, здатної зашкодити Бербок, яка є "політично наївною і занадто співчуває США".

Нагадаємо, на початку тижня Анналена Бербок вибачилася за використання слова "негр" в інтерв'ю, коли говорила про приклади расизму.

Перед тим Бербок потрапила у скандал через звинувачення в плагіаті у своїй книжці.

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