Кремль ведет кампанию против кандидата в канцлеры Германии от "Зеленых" - СМИ

Кандидат "Зеленых" на пост канцлера Германии Анналена Бербок привлекла внимание Кремля своим жестким отношением к России, а неудачи на агитационном пути делают ее уязвимой против атак Москвы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники в РФ, передает "Европейская правда".

По данным источников, Россия признала 40-летнюю Бербок угрозой своим интересам после того, как она ненадолго возглавила рейтинги перед выборами в сентябре.

Ее сопротивление завершению газопровода "Северный поток-2" между Германией и Россией вызвало особое беспокойство Кремля. Один из источников, близкий к российскому правительству, заявил, что РФ будет готова приложить максимум усилий, чтобы заблокировать ей путь в офис канцлера.

"Зеленые" уже предупредили немецкие спецслужбы об увеличении кибератак с применением российской тактики, хотя они не имеют доказательств причастности Кремля. В адрес партийных чиновников поступали электронные письма с фишингом, которые, как правило, стремятся установить шпионское программное обеспечение, тогда как на саму Бербок нацелены фальшивые новости и сообщения в социальных сетях. Отмечается, что подобная тактика применялась русскими в 2016 году во время президентской кампании в США.

Кремль опасается, что победа Бербок станет серьезным ударом по глобальным интересах России, разрушая ее связи с Германией и принося США большую победу, сказали два человека, знакомые с мыслями российского руководства.

Близкий к Кремлю источник агентства сказал, что у Москвы уже есть достаточно информации, способной повредить Бербок, которая является "политически наивной и слишком сочувствует США".

Напомним, в начале недели Анналена Бербок извинилась за использование слова "негр" в интервью, когда говорила о примерах расизма.

Перед тем Бербок попала в скандал из-за обвинений в плагиате в своей книге.

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