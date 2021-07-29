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В Парижі злодій пограбував елітний ювелірний бутік на 2 млн євро і втік на самокаті

Четвер, 29 липня 2021, 09:59

Французька влада в середу повернула більшу частину ювелірних виробів на суму приблизно 2 мільйони євро, викрадені з елітного паризького бутика озброєним грабіжником, який зник з місця події на самокаті.

Про це йдеться в публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

Двоє підозрюваних у пограбуванні були затримані в зоні відпочинку на автомагістралі недалеко від міста Мец біля французького кордону з Німеччиною, стало відомо телеканалу BFM TV від близького до розслідування джерела.

Дорогоцінні камені були вкрадені у вівторок з ювелірного магазину Chaumet недалеко від Єлисейських полів в центрі Парижа. На кадрах з місця події, які вийшли в ефір телеканалу, було видно чоловіка, якого телекомпанія розпізнала як підозрюваного в пограбуванні.

Він зайшов у магазин в сірому костюмі, спокійно представився персоналу як покупець і попросив показати прикраси. Потім витягнув пістолет, схопив коштовності і вийшов з магазину.

На іншому кадрі з камер відеоспостереження було видно людину, схожу на того самого чоловіка, який їхав стоячи на електросамокаті з білою сумкою.

 

Chaumet - один з найстаріших ювелірних брендів Франції, що належить виробнику товарів розкоші LVMH.

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