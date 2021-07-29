В Париже вор ограбил элитный ювелирный бутик на 2 млн евро и сбежал на самокате

Французские власти в среду вернули большую часть ювелирных изделий на сумму примерно 2 миллиона евро, похищенные из элитного парижского бутика вооруженным грабителем, который скрылся с места происшествия на самокате.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

Двое подозреваемых в ограблении были задержаны в зоне отдыха на автомагистрали недалеко от города Мец у французской границы с Германией, стало известно телеканалу BFM TV от близкого к расследованию источники.

Драгоценные камни были украдены во вторник из ювелирного магазина Chaumet недалеко от Елисейских полей в центре Парижа. На кадрах с места происшествия, вышедших в эфир, было видно человека, которого телекомпания распознала как подозреваемого в ограблении.

Он зашел в магазин в сером костюме, спокойно представился персоналу как покупатель и попросил показать украшения. Затем вытащил пистолет, схватил драгоценности и вышел из магазина.

На другом кадре с камер видеонаблюдения было видно человека, похожего на того самого, который ехал стоя на электросамокате с белой сумкой.

Chaumet - один из старейших ювелирных брендов Франции, принадлежит производителю лакшери-товаров LVMH.