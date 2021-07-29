Експрезидент Чехії позивається до МОЗ після штрафу за відсутність маски

Колишній президент Чехії Вацлав Клаус подав позов проти Міністерства охорони здоров’я після того, як його оштрафували за відсутність маски на масовому заході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

Клауса оштрафували на 8000 крон за те, що він без маски виступав з промовою під стінами мерії 28 жовтня 2020 року, у день проголошення незалежності Чехословаччини.

29 липня президент заявив через свого юриста Зденека Куделка, що подав позов до муніципального суду Праги.

"Експрезидент вирішив вдатися до цього символічного кроку в основному через те, що багато громадян з тих самих причин покарані на основі урядових рішень. Для багатьох людей дуже важко, якщо взагалі можливо, захищати свої права. А це означає, що МОЗ продовжує забезпечувати дотримання незаконних правил та ігнорує рішення судів", - повідомив речник Клауса Петр Мачинка.

У пресслужбі суду підтвердили, що отримали позов.

Нагадаємо, також на Клауса склали протокол за відсутність маски під час заходів 17 листопада до Дня боротьби за свободу й демократію - річниці початку Оксамитової революції.

У травні 2021 року санітарна служба оштрафувала його на 10 тисяч крон за візит до закритого ресторану без маски. Перед тим мерія Праги за те саме порушення виписала йому штраф на 3000 крон.