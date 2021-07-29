Экс-президент Чехии подал в суд на Минздрав после штрафа за отсутствие маски

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус подал иск против Министерства здравоохранения после того, как его оштрафовали за отсутствие маски на массовом мероприятии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

Клауса оштрафовали на 8000 крон за то, что он без маски выступал с речью под стенами мэрии 28 октября 2020 года, в день провозглашения независимости Чехословакии.

29 июля президент заявил через своего юриста Зденека Куделка, что подал иск в муниципальный суд Праги.

"Экс-президент решил прибегнуть к этому символическому шагу в основном потому, что многие граждане по тем же причинам наказаны на основании правительственных решений. Многим людям очень трудно, если вообще возможно, защищать свои права. А это значит, что Минздрав продолжает обеспечивать соблюдение незаконных правил и игнорирует решения судов", - сообщил пресс-секретарь Клауса Петр Мачинка.

В пресс-служба суда подтвердили получение иска.

Напомним, также на Клауса составили протокол за отсутствие маски во время мероприятия 17 ноября ко Дню борьбы за свободу и демократию - годовщине начала Бархатной революции.

В мае 2021 года санитарная служба оштрафовала его на 10 000 крон за визит в закрытый ресторан без маски. Перед тем мэрия Праги за такое же нарушение выписала ему штраф на 3000 крон.