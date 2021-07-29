В Братиславе словаки блокируют дороги из-за закона о привилегиях для вакцинированных

Сотни людей перекрыли движение транспорта в центре столицы Словакии Братиславы, протестуя против закона, который дает привилегии вакцинированным от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Закон, требующий от людей, не сделавших прививки, пройти тест для посещения мероприятий и общественных мест, был одобрен парламентом в воскресенье и подписан президентом Зузаной Чапутовой в понедельник.

Небольшие группы протестующих начали прибывать на площадь перед официальной резиденцией Чапутовой утром в четверг, и их число растет в течение дня.

Протест был мирным, но нарушил движение транспорта по всему городу. Полиция не предпринимала никаких действий для разгона толпы.

Аналогичная акция протеста прошла в прошлую пятницу перед зданием парламента, но тогда спецназ применил слезоточивый газ против людей, которые блокировали вход, и забросали здание яйцами.

Оппозиция, также поддерживающая требования протестующих, уже заявила, что будет оспаривать поправку в Конституционном суде. Посредством новой поправки министр здравоохранения намерен мотивировать людей к вакцинации.

В Словакии только 40% населения получили хотя бы одну дозу, а 35,3% получили обе дозы.