В Чехии одобрили дополнительный оплачиваемый отпуск для вакцинированных бюджетников

Правительство Чехии одобрило предоставление вакцинированным бюджетникам двух дополнительных дней оплачиваемого отпуска, надеясь таким образом привлечь их к вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

Решение касается работников государственных учреждений, а также полицейских и учителей. С такой инициативой выступил премьер-министр Андрей Бабиш, предлагая распространить это на всех вакцинированных от коронавируса начиная с января. Он рекомендовал регионам, муниципалитетам и компаниям последовать их примеру.

Воспользоваться дополнительными днями отпуска необходимо будет до конца 2021 года.

В адрес инициативы Бабиша звучала и критика с замечанием, что два дополнительных дня отпуска могут стоить экономике слишком дорого.

Интерес к вакцине в Чехии уменьшается - 4,5 миллиона из 10,5 миллиона населения сейчас полностью вакцинированы, и около половины населения к этому времени планировали иммунизацию. Это немного меньше, чем в среднем в Европе.

Напомним, в Чехии с 1 августа будут смягчены ограничения по борьбе с коронавируса, невакцинированным будет разрешено посещать ночные клубы и увеличится допустимое количество людей на разных мероприятиях.