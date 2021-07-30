Звільнені в Грузії українські яхтсмени повернулись в Україну 

Українці Юрій Хомич і Володимир Дьяченко, засуджені в Грузії до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині кордону, а пізніше звільнені за домовленостями між лідерами двох країн, повернулись в Україну.

Про це повідомило посольство України в Facebook в п'ятницю, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Юрій Хомич і Володимир Дьяченко, які 19 липня 2021 року завдяки домовленості між лідерами України і Грузії були звільнені з-за ґрат, нарешті добралися додому", - йдеться в повідомленні посольства.

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Звільнення українців відбулося 19 липня в день візиту до Грузії президента України Володимира Зеленського, який прибув в Батумі для участі у міжнародній конференції і першому саміті "Асоційованого тріо".

У листопаді 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. На борту перебували громадяни України Володимир Дьяченко та Юрій Хомич. Власник яхти - громадянин Грузії Михаїл Батурин. Батурин раніше працював в охороні Міхеїла Саакашвілі.

Україна закликала грузинську сторону забезпечити швидкий і неупереджений розгляд справи Дьяченка і Хомича.

Політик, ексглава найбільшої грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух" Міхеїл Саакашвілі повідомив, що Дьяченко і Хомич, а також грузин за паспортом Михайло Батурин, були звільнені завдяки тиску Зеленського.