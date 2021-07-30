Освобожденные в Грузии украинские яхтсмены вернулись в Украину

Украинцы Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, осужденные в Грузии к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а позже освобождены по договоренности между лидерами двух стран, вернулись в Украину.

Об этом сообщило посольство Украины в Facebook в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, которые 19 июля 2021 года благодаря договоренности между лидерами Украины и Грузии были освобождены из-за решетки, наконец добрались домой", - говорится в сообщении посольства.

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Освобождение украинцев состоялось 19 июля в день визита в Грузию президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Батуми для участия в международной конференции и первом саммите "Ассоциированного трио".

В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин. Батурин ранее работал в охране Михеила Саакашвили.

Украина призывала грузинскую сторону обеспечить быстрое и беспристрастное расследование дела Дьяченко и Хомича.

Политик, экс-глава крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Михеил Саакашвили сообщил, что Дьяченко и Хомич, а также грузин по паспорту Михаил Батурин, были освобождены благодаря давлению Зеленского.