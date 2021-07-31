Угорщина зобов’язала своїх медиків до 1 вересня вакцинуватися від коронавірусу

В Угорщині набули чинності нові правила, що зобов’язують працівників сфери охорони здоров’я вакцинуватися від коронавірусу до 1 вересня, якщо вони ще не зробили цього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Рішення анонсував прем’єр Віктор Орбан близько 2 тижнів тому, воно вже опубліковане в "Угорському віснику" і набуло чинності.

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Вакцинація стає обов’язковою для медиків, які безпосередньо працюють з пацієнтами та залучені до транспортування пацієнтів, медиків-співробітників закладів соціального піклування, медиків, що працюють при військових, правоохоронних та пенітенціарних закладах; працівників, які доставляють людям ліки додому.

Виняток можливий лише для осіб, які мають медичні протипоказання для щеплення, підтверджені відповідним висновком.

"Роботодавець може вимагати надати доказ вакцинації. Працівник зобов’язаний надати надійні докази протягом 5 днів", - зазначається у рішенні.

Працівникам, які на момент такого запиту не будуть щеплені, дають 15 днів для того, щоб щепитися, або отримати довідку про наявні протипоказання. Якщо людина відмовиться це робити, тоді "трудові відносини мають бути негайно припинені".