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Венгрия обязала своих медиков до 1 сентября вакцинироваться от коронавируса

Суббота, 31 июля 2021, 12:01

В Венгрии вступили в силу новые правила, обязывающие работников сферы здравоохранения вакцинироваться от коронавируса до 1 сентября, если они еще не сделали этого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Решение анонсировал премьер Виктор Орбан около 2 недель назад, оно уже опубликовано в "Венгерском вестнике" и вступило в силу.

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Вакцинация становится обязательной для медиков, которые непосредственно работают с пациентами и участвуют в транспортировке пациентов, медиков-сотрудников учреждений социальной опеки, медиков, работающих при военных, правоохранительных и пенитенциарных учреждениях; работников, которые доставляют людям лекарства на дом.

Исключение возможно только для лиц, имеющих медицинские противопоказания для прививки, подтвержденные соответствующим заключением.

"Работодатель может потребовать предоставить доказательства вакцинации. Сотрудник обязан предоставить надежные доказательства течение 5 дней", - говорится в решении.

Сотрудникам, которые на момент такого запроса не будут привиты, дают 15 дней для того, чтобы привиться, или получить справку об имеющихся противопоказаниях. Если человек откажется это делать, тогда "трудовые отношения должны быть немедленно прекращены".

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