Премьер Люксембурга в "тяжелом, но стабильном состоянии" в больнице с коронавирусом

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель находится в тяжелом, но стабильном состоянии после заражения COVID-19 и пока остается в больнице.

Как сообщает "Европейская правда" об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

"Нынешнее медицинское состояние премьер-министра считается серьезным, но стабильным. Поэтому медицинский персонал, лечащий премьер-министра, решил, что госпитализация все еще необходима в настоящее время в течение 2-4 дней для продолжения наблюдения", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что в течение выходных симптомы, которые наблюдались у Беттеля, не утихали, что привело к госпитализации в качестве меры предосторожности.

"На тот момент было диагностировано недостаточное насыщение кислородом, и с тех пор премьер-министр находился под медицинским наблюдением", - говорится в заявлении.

Беттель будет продолжать координировать работу правительства и выполнять свои обязанности дистанционно.

48-летний Беттель сдал положительный тест на коронавирус неделю назад после саммита ЕС в Брюсселе.

По словам его представителя, сначала у главы правительства были лишь легкие симптомы, такие как температура и головная боль, и он хотел продолжать свою работу дома. Было запланировано десять дней карантина.

На саммите Беттель контактировал со многими другими европейскими лидерами. В мае он получил первую дозу вакцины AstraZeneca.