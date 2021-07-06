У Туреччині повідомили про перші випадки штаму "Дельта плюс"

У Туреччині повідомили про три перші випадки штаму "Дельта плюс" - нового варіанту індійського штаму "Дельта".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа повідомив, що ці три випадки зафіксували у різних провінціях, в тому числі один - у Стамбулі. У цих людей захворювання протікає без серйозних ускладнень. За його словами, також відомо про 284 підтверджених випадків звичайного штаму "Дельта" у 30 провінціях країни.

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Припускають, що цей новий штам може бути ще більш заразним та стійким до вакцин.

У Туреччині завершили вакцинацію майже 16 млн осіб з близько 84 млн населення. За словами глави МОЗ, до 20 липня очікують вакцинувати першою дозою близько 43 млн осіб, що складатиме 70% дорослого населення.

Туреччина використовує китайські та російську вакцину, а також Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, з 1 липня країна скасувала комендантську годину та обмеження на подорожі між містами.