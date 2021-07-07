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Держсекретар США назвав 5 ключових кроків для збереження прогресу реформ в Україні

Середа, 7 липня 2021, 10:37

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав п’ять кроків, які, як вважають у Штатах, допоможуть Україні зберегти прогрес у реформах. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у промові в рамках Ukraine Reform Conference у Вільнюсі.

По-перше, зазначив він, це схвалення законопроєктів щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів у такому вигляді, що забезпечить прозорий відбір суддів. 

По-друге, це прозора процедура відбору керівництва НАЗК та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

По-третє, це збереження корпоративного управління держпідприємствами за стандартами OECD.

Четвертим кроком Блінкен назвав реформу Служби безпеки України, зокрема, передання функцій боротьби з економічними злочинами іншому відомству; п’ятим кроком - реальне покарання посадовців, що скоїли корупційні злочини. Держсекретар зауважив, що з 2014 року жодного топ-посадовця поки не було засуджено за корупцію. 

"Немає нічого важливішого для майбутнього України - безпечної, процвітаючої, демократичної - ніж зменшення масштабів корупції", - наголосив Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що це важливо для зростання добробуту українців, для більшої впевненості іноземних інвесторів та в тому числі - кращої обороноздатності України.

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