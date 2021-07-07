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Госсекретарь США назвал 5 ключевых шагов для успеха реформ в Украине

Среда, 7 июля 2021, 10:37

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал пять шагов, которые, как считают в Штатах, помогут Украине сохранить прогресс в реформах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в речи в рамках Ukraine Reform Conference в Вильнюсе.

Во-первых, отметил он, это принятие законопроектов о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей в таком виде, что обеспечит прозрачный отбор судей.

Во-вторых, это прозрачная процедура отбора руководства НАПК и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В-третьих, это сохранение корпоративного управления госпредприятиями по стандартам OECD.

Четвертым шагом Блинкен назвал реформу Службы безопасности Украины, в частности, передачу функций по борьбе с экономическими преступлениями другому ведомству; пятым шагом - реальное наказание должностных лиц, совершивших коррупционные преступления. Госсекретарь отметил, что с 2014 года ни один топ-чиновника пока не был осужден за коррупцию.

"Нет ничего важнее для будущего Украины - безопасной, процветающей, демократической - чем уменьшение масштабов коррупции", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Он отметил, что это важно для роста благосостояния украинцев, для большей уверенности иностранных инвесторов и в том числе - лучшей обороноспособности Украины.

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