Суд зобов'язав ЦВК Молдови втричі зменшити кількість дільниць для Придністров'я

Суд у Молдові зобов’язав Центральну виборчу комісію більш ніж утричі зменшити кількість дільниць для голосування громадян з Придністров’я на молдовських парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Апеляційна палата Кишинева зобов’язала Центральну виборчу комісію Молдови скоротити кількість дільниць для голосування громадян з Придністров’я до 12 - замість 41. Рішення ухвалили 8 липня - за три дні до виборів, що відбудуться 11 липня.

Апеляційна палата розглядала скаргу партії "Платформа Гідність і правда", які аргументували, що дільниць для придністровців занадто багато.

Ще до того ЦВК скоротила кількість дільниць для мешканців Придністров’я з 44 до 41, посилаючись на аргументи поліції про те, що на деяких дільницях важко буде забезпечити прозорість та законність голосування.

Рішення Апеляційної палати можливо оскаржити у Вищій судовій палаті, що вже зробили.

Тим часом лідер Партії соціалістів Ігор Додон, що йде на вибори одним блоком разом з Партією комуністів, назвав рішення "узурпацією влади" та "злочином проти демократії" і скликав акцію протесту під будівлею суду, пообіцявши, що "всі 40 дільниць будуть працювати". Там він закликав прихильників бути готовими вже у день парламентських виборів вийти до адміністрації президента "захистити перемогу".

У партії президентки Маї Санду "Дія та солідарність" заявили, що PAS підтримує право усіх громадян на вільне голосування на справедливих виборах та що вони чекають мотиваційну частину рішення суду, щоб побачити аргументи, та очікуватимуть рішення Вищої судової палати.

Останні соцопитування прогнозують, що у парламент потраплять лише дві політсили, при цьому, найбільше голосів набере проєвропейська "Дія та солідарність" президентки Маї Санду. Втім, опитування не враховує Придністров’я і молдовську діаспору.

Зазначимо, громадяни Молдови, які проживають у невизнаному Придністров’ї, мають право голосу на президентських та парламенських виборах, але голосують на спеціальних дільницях. Спершу їхня участь у політичному житті була незначною, але в останні роки голоси Придністров’я, так і діаспори суттєво впливають на загальний результат виборів. Виборці з Придністров’я традиційно більше підтримують проросійські сили, тоді як діаспора - проєвропейські (детально про це - у дослідженні ЄвроПравди На вибори разом із "сепаратистами": що підказує Україні досвід Грузії та Молдови).

Відтак проросійський Ігор Додон та його союзники зацікавлені у більшій кількості дільниць для придністровців, тоді як Мая Санду - у достатній кількості дільниць за кордоном, де на останніх президентських виборах багато виборців не змогли проголосувати через величезні черги або нестачу бюлетенів.

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