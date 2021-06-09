Санду розкритикувала нове рішення ЦВК, яким для діаспори додали лиш кілька дільниць

Президентка Молдови Мая Санду розкритикувала нове рішення Центральної виборчої комісії, яка погодилась збільшити кількість дільниць за кордоном до 146. Це означає ускладнення можливості проголосувати для молдовської діаспори, серед якої Санду та її політсила мають високу підтримку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Спершу ЦВК погодилася відкрити 139 дільниць замість запропонованих МЗС 190. Мая Санду тоді попросила переглянути це рішення.

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Нове рішення Центрвиборчкому, яким кількість дільниць збільшили на 7, вона назвала "формальним і недостатнім", апелюючи до досвіду останніх президентських виборів.

"У Європі було щонайменш 10 виборчих дільниць, де закінчилися бюлетені і тисячі громадян виявились позбавлені права голосу. У проєкті, який схвалили сьогодні, не врахували належним чином регіони зі значною концентрацією громадян Молдови. ЦВК - це не політична структура, її рішення повинні бути технічними, нейтральними та професійними", - заявила Мая Санду.

Вона додала, що повторення ситуації, коли люди не можуть проголосувати через відсутність бюлетенів, буде означати, що члени ЦВК використали свою посаду задля впливу на результати виборів та за такі дії повинні будуть відповісти перед законом.

Партія Маї Санду "Дія та солідарність", а також платформа "Гідність і правда" (DA) та "Альянс за об’єднання румунів" (AUR) заявили про намір оскаржити рішення ЦВК в Апеляційній палаті. Політсили наполягають, що дільниць для діаспори має бути 198.

Як відомо, дострокові парламентські вибори у Молдові заплановані на 11 липня. Президентка Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів - після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

Опитування свідчать, що партія Маї Санду має шанси виграти вибори.

Про політичну картину в Молдові дивіться також відеоблог "Європейської правди".