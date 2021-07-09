Суд обязал ЦИК Молдовы втрое уменьшить количество участков для Приднестровья

Суд в Молдове обязал Центральную избирательную комиссию более чем в три раза уменьшить количество участков для голосования граждан из Приднестровья на молдавских парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Апелляционная палата Кишинева обязала Центральную избирательную комиссию Молдовы сократить количество участков для голосования граждан из Приднестровья до 12 - вместо 41. Решение приняли 8 июля - за три дня до выборов, которые состоятся 11 июля.

Апелляционная палата рассматривала жалобу партии "Платформа Достоинство и правда", которые аргументировали, что участков для приднестровцев слишком много.

Еще до того ЦИК сократила количество участков для жителей Приднестровья с 44 до 41, ссылаясь на аргументы полиции о том, что на некоторых участках трудно будет обеспечить прозрачность и законность голосования.

Решение Апелляционной палаты может быть обжаловано в Высшей судебной палате, что уже сделали.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон, что идет на выборы одним блоком вместе с Партией коммунистов, назвал решение "узурпацией власти" и "преступлением против демократии" и созвал акцию протеста под зданием суда, пообещав, что "все 40 участков будут работать". Там он призвал сторонников быть готовыми уже в день парламентских выборов выйти к администрации президента "защитить победу".

В партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" заявили, что PAS поддерживает право всех граждан на свободное голосование на справедливых выборах и что они ждут мотивационную часть решения суда, чтобы увидеть аргументы, и будут ожидать решения Высшей судебной палаты.

Последние соцопросы прогнозируют, что в парламент попадут только две политсилы, при этом, больше всего голосов наберет проевропейская "Действие и солидарность". Однако опрос не учитывает Приднестровье и молдавскую диаспору.

Отметим, граждане Молдовы, проживающие в непризнанном Приднестровье, имеют право голоса на президентских и парламенских выборах в Молдове, но голосуют на специальных участках. Сначала их участие в политической жизни было незначительным, но в последние годы голоса как Приднестровья, так и диаспоры существенно влияют на общий результат выборов. Избиратели из Приднестровья традиционно больше поддерживают пророссийские силы, тогда как диаспора - проевропейские (подробно об этом - в исследовании ЕвроПравды На выборы вместе с "сепаратистами": что подсказывает Украине опыт Грузии и Молдовы).

Поэтому пророссийский Игорь Додон и его союзники заинтересованы в большем количестве участков для приднестровцев, тогда как Майя Санду - в достаточном количестве участков за рубежом, где на последних президентских выборах многие избиратели не смогли проголосовать из-за огромных очередей или нехватки бюллетеней.

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