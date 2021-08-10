В Германии планируют прекратить выдачу бесплатных тестов на COVID-19

Немецкие депутаты рассматривают план прекращения выдачи бесплатных тестов на коронавирус в октябре.

Соответствующее предложение поступило из канцелярии канцлера, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Предложение обсудят во вторник на встрече премьер-министры 16 федеральных земель Германии с национальным правительством.

Предложение следует за комментариями чиновников. Так, министр здравоохранения Йенс Шпан сказал, что хотел бы, чтобы вакцинированные лица платили за анализы уже с середины октября.

В предложении говорится, что "бесплатными тестами на коронавирус удалось сломать третью волну пандемии SARS-CoV2 в Германии".

"Поскольку всем гражданам была предложена возможность получить вакцину, государство, а следовательно, и налогоплательщики, не отвечают за затраты на все тесты", - добавляется в проект.

Точная дата еще не определена, и некоторые лица останутся освобожденными от платы, например, те, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия спроса немецкие земли хотят вернуть федеральному правительству по меньшей мере 2,3 млн доз вакцин.

В середине июля канцлер Ангела Меркель сообщила, что Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.