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Шість країн ЄС закликали Єврокомісію не зупиняти депортацію афганців попри бойові дії

Вівторок, 10 серпня 2021, 15:02

Шість країн-членів ЄС направили лист Європейській комісії з попередженням про неприпустимість припинення депортації афганських прохачів притулку, які отримали відмову, попри бойові дії "Талібану" в їхній країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Припинення депортацій може надіслати невірний сигнал і, ймовірно, спонукатиме ще більше афганських громадян покинути свої будинки та відправитися в ЄС", - йдеться в листі, підписаному Австрією, Данією, Бельгією, Нідерландами, Грецією і Німеччиною.

"Ось чому ми закликаємо вас і ваші команди в Комісії активізувати переговори з афганським урядом про те, як може і буде тривати повернення в Афганістан у найближчі місяці", - наголошується в документі.

Багато держав-членів ЄС турбуються через те, що події в Афганістані можуть спровокувати повторення міграційної кризи в Європі 2015-2016 років.

Єврокомісія заявила, що отримала лист від шести країн і відповість, коли буде готова. У Комісії заявили, що рішення про те, чи вважати Афганістан безпечною країною, повинні приймати держави-члени.

"На рівні ЄС немає списку країн, що вважаються безпечними щодо заяв про надання притулку або повернення", - сказав прессекретар.

З 2015 року близько 570 000 афганців звернулися з проханням про надання притулку в ЄС, з них 44 000 у 2020 році, що зробило Афганістан другою за значимістю країною походження минулого року.

Як відомо, США оголосили про виведення своїх військ з Афганістану,  що означає також завершення операції НАТО в Афганістані. Афганську територію вже залишили німецькі військові. Велика Британія теж завершує виведення військ.

Після цього "Талібан" почав масштабну наступальну операцію, відтісняючи урядові сили і захоплюючи дедалі більше районів країни.

Багато спостерігачів побоюються, що після виведення остаточного міжнародного військового контингенту "Талібан" знову захопить контроль над більшістю території Афганістану, як це було до жовтня 2001 року.

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Афганістан мігранти Єврокомісія
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