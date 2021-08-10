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Шесть стран ЕС призвали Еврокомиссию не останавливать депортацию афганцев, несмотря на боевые действия

Вторник, 10 августа 2021, 15:02

Шесть стран-членов ЕС направили письмо Европейской комиссии с предупреждением о недопустимости прекращения депортации афганских просителей убежища, которые получили отказ, несмотря на боевые действия "Талибана" в их стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Прекращение депортаций может направить неверный сигнал и, вероятно, заставит еще больше афганских граждан покинуть свои дома и отправиться в ЕС", - говорится в письме, подписанном Австрией, Данией, Бельгией, Нидерландами, Грецией и Германией.

"Вот почему мы призываем вас и ваши команды в Комиссии активизировать переговоры с афганским правительством о том, как может и будет продолжаться возвращения в Афганистан в ближайшие месяцы", - отмечается в документе.

Многие государства-члены ЕС беспокоятся из-за того, что события в Афганистане могут спровоцировать повторение миграционного кризиса в Европе 2015-2016 годов.

Еврокомиссия заявила, что получила письмо от шести стран и ответит, когда будет готова. В Комиссии заявили, что решение о том, считать ли Афганистан безопасной страной, должны принимать государства-члены.

"На уровне ЕС нет списка стран, считающихся безопасными относительно заявлений о предоставлении убежища или возвращения", - сказал пресс-секретарь.

С 2015 года около 570 000 афганцев обратились с просьбой о предоставлении убежища в ЕС, из них 44 000 в 2020 году, что сделало Афганистан второй по значимости страной происхождения в прошлом году.

Как известно, США объявили о выводе своих войск из Афганистана, что означает и завершение операции НАТО в Афганистане. Афганскую территорию уже покинули немецкие военные. Великобритания тоже завершает вывод войск.

После этого "Талибан" начал масштабную наступательную операцию, оттесняя правительственные силы и захватывая все больше районов страны.

Многие наблюдатели опасаются, что после вывода окончательного международного военного контингента "Талибан" вновь захватит контроль над большинством территории Афганистана, как это было до октября 2001 года.

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Афганистан мигранты Еврокомиссия
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