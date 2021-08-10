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Естонія спростить звільнення працівників, незгодних з вакцинацією і тестуванням

Вівторок, 10 серпня 2021, 18:20

Уряд Естонії у вівторок досяг принципової домовленості про процедуру, що спростить роботодавцям можливість звільняти працівників, які виступають проти вакцинації і тестування на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У роботодавців з'явиться можливість вимагати від людей, які працюють на місцях з підвищеним ризиком інфікування, пред'явити сертифікат про вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тесту на коронавірус.

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"Ми вважаємо, що в разі широкого поширення коронавірусу робочі місця, де співробітник контактує з понад 50 людьми, схильні до вищого ризику зараження. В цих ситуаціях доцільно насамперед пред'являти довідку про вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тесту", - сказав міністр здоров'я і праці Танель Кійк.

Водночас міністр зазначив, якщо протягом дня співробітник контактує з менш ніж  50 людьми, але мова йде про людей зі слабшою імунною системою і літніх пацієнтів, то ризик зараження вищий. 

"На підставі цього можна клопотати про вакцинацію всіх співробітників, як це зробила Таллінська швидка допомога. Це необхідно, щоб мінімізувати ризики ", - сказав він. 

Уряд пропонує надати роботодавцям можливість також в спрощеному порядку розірвати трудовий договір з працівниками, якщо вони відмовляться пред'явити сертифікат або відмовляться пройти тестування. Тестування на коронавірус як і раніше оплачує роботодавець. 

В якості альтернативи роботодавець може реорганізувати роботу або зажадати, щоб працівник носив маску, підкреслив Кійк.

Текст відповідної постанови оприлюднять в четвер.

На початку серпня ​​Сейм Латвії в першому читанні прийняв законопроєкт, що вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій і дає роботодавцям право з 1 жовтня звільняти нещеплених співробітників.

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Естонія Коронавірус Вакцини
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