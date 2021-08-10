Эстония упростит увольнение работников, несогласных с вакцинацией и тестированием

Правительство Эстонии во вторник достигло принципиальной договоренности о процедуре, которая упростит работодателям возможность увольнять работников, выступающих против вакцинации и тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

У работодателей появится возможность требовать от людей, которые работают на местах с повышенным риском инфицирования, предъявить сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста на коронавирус.

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"Мы считаем, что в случае широкого распространения коронавируса рабочие места, где сотрудник контактирует с более чем 50 людьми, подвержены более высокому риску заражения. В этих ситуациях целесообразно прежде всего предъявлять справку о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста", - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

В то же время министр отметил, что если в течение дня сотрудник контактирует с менее чем 50 людьми, но речь идет о людях со слабой иммунной системой и пожилых пациентах, то риск заражения выше.

"На основании этого можно ходатайствовать о вакцинации всех сотрудников, как это сделала Таллиннская скорая помощь. Это необходимо, чтобы минимизировать риски", - сказал он.

Правительство предлагает предоставить работодателям возможность также в упрощенном порядке расторгнуть трудовой договор с работниками, если они откажутся предъявить сертификат или откажутся пройти тестирование. Тестирование на коронавирус по прежнему оплачивает работодатель.

В качестве альтернативы работодатель может реорганизовать работу или потребовать, чтобы работник носил маску, подчеркнул Кийк.

Текст соответствующего постановления будет обнародован в четверг.

В начале августа Сейм Латвии в первом чтении принял законопроект, вводящий обязательную вакцинацию для ряда профессий, и дающий работодателям право с 1 октября увольнять непривитых сотрудников.