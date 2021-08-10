У Німеччині в жовтні експрес-тести на коронавірус перестануть бути безкоштовними
У Німеччині з 11 жовтня держава більше не буде покривати витрати на проведення експрес-тестів на коронавірус.
Такої домовленості досягли канцлер Ангела Меркель і прем'єр-міністри федеральних земель у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
У жовтні ті, хто захоче зробити швидкий тест на коронавірус, будуть змушені оплачувати його самостійно.
Таким чином Німеччина прагне залучити якомога більше жителів до вакцинації від коронавірусу.
Втім, безкоштовні експрес-тести як і раніше повинні отримувати люди, які з об’єктивних причин не можуть бути вакциновані, і для яких немає загальних рекомендацій по вакцинації.
Раніше повідомлялося, що через відсутність попиту німецькі землі хочуть повернути федеральному уряду щонайменше 2,3 млн доз вакцин.
В середині липня канцлерка Ангела Меркель повідомила, що Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу.