У Німеччині в жовтні експрес-тести на коронавірус перестануть бути безкоштовними

У Німеччині з 11 жовтня держава більше не буде покривати витрати на проведення експрес-тестів на коронавірус.

Такої домовленості досягли канцлер Ангела Меркель і прем'єр-міністри федеральних земель у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У жовтні ті, хто захоче зробити швидкий тест на коронавірус, будуть змушені оплачувати його самостійно.

Таким чином Німеччина прагне залучити якомога більше жителів до вакцинації від коронавірусу.

Втім, безкоштовні експрес-тести як і раніше повинні отримувати люди, які з об’єктивних причин не можуть бути вакциновані, і для яких немає загальних рекомендацій по вакцинації.

Раніше повідомлялося, що через відсутність попиту німецькі землі хочуть повернути федеральному уряду щонайменше 2,3 млн доз вакцин.

В середині липня канцлерка Ангела Меркель повідомила, що Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу.