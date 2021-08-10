Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коаліція в Польщі розвалюється через звільнення віцепрем’єра

Україна викликала до МЗС главу посольства Білорусі після заяв Лукашенка

Україна відреагувала на контрмеморандум Росії до Міжнародного суду ООН

ЄС виділив ще 35 млн євро на прискорення вакцинації у країнах Східного партнерства






У Німеччині в жовтні експрес-тести на коронавірус перестануть бути безкоштовними

Вівторок, 10 серпня 2021, 19:59

У Німеччині з 11 жовтня держава більше не буде покривати витрати на проведення експрес-тестів на коронавірус.

Такої домовленості досягли канцлер Ангела Меркель і прем'єр-міністри федеральних земель у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У жовтні ті, хто захоче зробити швидкий тест на коронавірус, будуть змушені оплачувати його самостійно. 

Таким чином Німеччина прагне залучити якомога більше жителів до вакцинації від коронавірусу.

Втім, безкоштовні експрес-тести як і раніше повинні отримувати люди, які з об’єктивних причин не можуть бути вакциновані, і для яких немає загальних рекомендацій по вакцинації.

Раніше повідомлялося, що через відсутність попиту німецькі землі хочуть повернути федеральному уряду щонайменше 2,3 млн доз вакцин.

В середині липня канцлерка Ангела Меркель повідомила, що Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Коронавірус
powered by lun.ua