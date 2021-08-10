В Германии в октябре экспресс-тесты на коронавирус перестанут быть бесплатными

В Германии с 11 октября государство больше не будет покрывать расходы на проведение экспресс-тестов на коронавирус.

Такой договоренности достигли канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В октябре те, кто захочет сделать быстрый тест на коронавирус, будут вынуждены оплачивать его самостоятельно.

Таким образом Германия стремится привлечь как можно больше жителей к вакцинации от коронавируса.

Впрочем, бесплатные экспресс-тесты по-прежнему должны получать люди, которые по объективным причинам не могут быть вакцинированы, и для которых нет общих рекомендаций по вакцинации.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия спроса немецкие земли хотят вернуть федеральному правительству по меньшей мере 2,3 млн доз вакцин.

В середине июля канцлер Ангела Меркель сообщила, что Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.