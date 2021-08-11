У Греції через лісові пожежі за ніч евакуювали понад 20 населених пунктів

У Греції пожежні бригади працювали протягом ночі, щоб запобігти поширенню полум’я на житлові райони в районі Гортинії на Пелопоннесі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Пожежі продовжували лютувати у важкодоступній місцевості поблизу районів Фанаракі, Піррі, Лотос, Ліодора, Хрисохорі та Дафні.

Пожежі знищили великі площі сільськогосподарських угідь та кілька сараїв для тварин, одночасно спричинивши порушення у роботі систем електропостачання та водопостачання.

У вівторок грецька влада евакуювала жителів 21 села в якості запобіжного заходу. Очікується, що у середу на місце прибудуть додаткові сили для боротьби з вогнем.

Раніше у вівторок були евакуйовані жителі 12 населених пунктів у гірській області Аркадія на Пелопоннеському півострові.

Як повідомлялося, продовжують боротьбу з пожежею і на півночі другого найбільшого за величиною острова Греції, Евбея, розташованому недалеко від материка на північний схід від Афін.

Допомогу у гасінні пожеж в Греції надають 22 країни, серед яких і Україна. Українські рятувальники в суботу ліквідували осередки пожеж по фронту 2250 метрів та врятували два населених пункти – Спатарі і Метохі.

Про те, як Греція бореться з пожежами, дивіться також у відео "Європейської правди".

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