У Греції через лісові пожежі евакуюють ще 12 населених пунктів на Пелопоннесі
У зв’язку з лісовими пожежами повідомлення про необхідність евакуації отримали жителі ще 12 населених пунктів у гірській області Аркадія на Пелопоннеському півострові.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Служба 112 попросила людей, що перебувають у вказаній зоні, евакуюватись у Тропаю і Тріполіс.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2021
🆘 Αν βρίσκεστε στους οικισμούς #Χρυσοχώρι, #ΙαματικέςΠηγές, #Λουτρά, #Λίθαρος, #Αγιονέρι, #Παρνασσός, #Όχθια, #Αετοράχη, #Κάλλιανη, #Δόξα, #Τουμπίτσι ή #Μελιδόνι εκκενώστε τώρα προς #Τρόπαια, #Τρίπολη
‼️ Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki
Осередки пожеж, що загрожують цим населеним пунктам, можна бачити і на Google-мапі.
Біля осередків пожежі в районі Мегалополіса та Мельпеї, звідки поширився вогонь, продовжують роботу значні сили пожежників.
Як повідомлялося, продовжують боротьбу з пожежею і на півночі другого найбільшого за величиною острова Греції, Евбея, розташованому недалеко від материка на північний схід від Афін.
Допомогу у гасінні пожеж в Греції надають 22 країни, серед яких і Україна. Українські рятувальники в суботу ліквідували осередки пожеж по фронту 2250 метрів та врятували два населених пункти – Спатарі і Метохі.
Про те, як Греція бореться з пожежами, дивіться також у відео "Європейської правди".
Масштабним лісовим пожежам сприяє екстремальна спека. Увесь минулий тиждень температура повітря перевищувала 40 градусів за Цельсієм, а іноді досягала 47 градусів.
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