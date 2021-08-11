В Греции из-за лесных пожаров за ночь эвакуировали более 20 населенных пунктов

В Греции пожарные бригады работали в течение ночи, чтобы предотвратить распространение пламени на жилые районы в районе Гортинии на Пелопоннесе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пожары продолжали свирепствовать в труднодоступной местности вблизи районов Фанараки, Пирри, Лотос, Лиодор, Хрисохори и Дафни.

Пожары уничтожили большие площади сельскохозяйственных угодий и несколько сараев для животных, одновременно вызвав нарушения в работе систем электроснабжения и водоснабжения.

Во вторник греческие власти эвакуировали жителей 21 села в качестве меры предосторожности. Ожидается, что в среду на место прибудут дополнительные силы для борьбы с огнем.

Ранее во вторник были эвакуированы жители 12 населенных пунктов в горной области Аркадия на Пелопоннесском полуострове.

Помощь в тушении пожаров в Греции оказывают 22 страны, среди которых и Украина. Украинские спасатели в субботу ликвидировали очаги пожаров по фронту 2250 метров и спасли два населенных пункта - Спатари и Метохи.

О том, как Греция борется с пожарами, смотрите также в видео "Европейской правды".

Масштабным лесным пожарам способствует экстремальная жара. Всю прошлую неделю температура воздуха превышала 40 градусов по Цельсию, а иногда достигала 47 градусов.

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