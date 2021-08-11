Вулкан Етна збільшився до рекордної висоти через виверження в останні 6 місяців

Південно-східний кратер вулкана Етни виріс після шести місяців активності, в результаті чого найвищий діючий вулкан в Європі став вище, ніж будь-коли.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Наймолодший і найактивніший кратер Етни виріс до рекордних 3357 метрів над рівнем моря, повідомив Національний інститут геофізики і вулканології (INGV), розташований в сицилійському місті Катанія.

"Завдяки аналізу і обробки супутникових зображень ми побачили, що південно-східний кратер зараз набагато вище свого" старшого брата ", північно-східного кратера, який протягом 40 років був безперечним піком Етни", - йдеться в пресрелізі INGV.

Близько 50 епізодів викиду попелу і лави з кратера з середини лютого привели до "помітної зміни обрисів вулкана".

Північно-східний кратер досяг рекордної висоти 3350 метрів в 1981 році, але обвалення на його краях зменшило його до 3326 метрів, зафіксованих в 2018 році.

Кратер випускає дим і попіл з лютого, при цьому не уявляючи небезпеки для навколишніх сіл.

Однак попіл завдавав незручності сусіднім районам, забруднюючи вулиці, сповільнюючи рух транспорту і псуючи урожай.

Остання виверження Етни сталося в ніч на 9 серпня. Виверження вулкана спричинило землетрус магнітудою 4,5. У соцмережах публікували відео того, як трясуться меблі у будинках.

Раніше повідомлялося, що десяткам сицилійських міст загрожує банкрутство через витрати на очищення від вулканічного попелу, викинутого вулканом Етна, який регулярно вивергається з лютого.