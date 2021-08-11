Вулкан Этна увеличился до рекордной высоты из-за извержения в последние шесть месяцев

Юго-восточный кратер вулкана Этна вырос после шести месяцев активности, в результате чего самый высокий действующий вулкан в Европе стал выше, чем когда-либо.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

Самый молодой и самый активный кратер Этны вырос до рекордных 3357 метров над уровнем моря, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV), расположенный в сицилийском городе Катания.

"Благодаря анализу и обработке спутниковых изображений мы увидели, что юго-восточный кратер сейчас гораздо выше своего "старшего брата", северо-восточного кратера, который в течение 40 лет был бесспорным пиком Этны", - говорится в пресс-релизе INGV.

Около 50 эпизодов выброса пепла и лавы из кратера с середины февраля привели к "заметному изменению очертаний вулкана".

Северо-восточный кратер достиг рекордной высоты 3350 метров в 1981 году, но обрушения на его краях уменьшило его до 3326 метров, зафиксированных в 2018 году.

Кратер выпускает дым и пепел с февраля, при этом не представляя опасности для окружающих сел.

Однако пепел наносил неудобства окружающим районам, загрязняя улицы, замедляя движение транспорта и портя урожай.

Последняя извержения Этны произошло в ночь на 9 августа. Извержение вулкана привело землетрясение магнитудой 4,5. В соцсетях публиковали видео того, как трясется мебель в домах.

Ранее сообщалось, что десяткам сицилийских городов грозит банкротство из-за расходов на очистку от вулканического пепла, выброшенного вулканом Этна, который регулярно извергается с февраля.