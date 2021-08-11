Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Германии задержали сотрудника посольства Британии, подозреваемого в сотрудничестве с РФ

Партия вице-премьера Польши официально вышла из правительственной коалиции

В Германии ввели обязательное тестирование для невакцинированных

США назначили спецпредставителя по "Северному потоку-2" для "уменьшения рисков" от газопровода






Нидерланды решили пока не депортировать ищущих убежища в Афганистан

Среда, 11 августа 2021, 12:25

Правительство Нидерландов решило не возвращать в Афганистан искателей убежища, которые сейчас исчерпали все средства правовой защиты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Мораторий на депортации будет действовать шесть месяцев.

В течение этого периода не может быть принято никаких решений относительно новых афганских беженцев, которые прибудут в Нидерланды.

Правительство ввело мораторий, поскольку ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. "Талибан" быстро продвигается вперед, талибам удалось взять под контроль большое количество территорий.

В ближайшем будущем депортаций не планировалось. Но на бумаге возможность возвращения афганцев все еще существовала.

Ранее шесть стран-членов ЕС направили письмо Европейской комиссии с предупреждением о недопустимости прекращения депортации афганских просителей убежища, которые получили отказ, несмотря на боевые действия "Талибана" в их стране. Среди подписантов были и Нидерланды.

Многие государства-члены ЕС беспокоятся из-за того, что события в Афганистане могут спровоцировать повторение миграционного кризиса в Европе 2015-2016 годов.

Как известно, США объявили о выводе своих войск из Афганистана, что означает и завершение операции НАТО в Афганистане. Афганскую территорию уже покинули немецкие военные. Великобритания тоже завершает вывод войск.

После этого "Талибан" начал масштабную наступательную операцию, оттесняя правительственные силы и захватывая все больше районов страны.

Многие наблюдатели опасаются, что после вывода окончательного международного военного контингента "Талибан" вновь захватит контроль над большинством территории Афганистана, как это было до октября 2001 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды
powered by lun.ua