Нидерланды решили пока не депортировать ищущих убежища в Афганистан

Правительство Нидерландов решило не возвращать в Афганистан искателей убежища, которые сейчас исчерпали все средства правовой защиты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Мораторий на депортации будет действовать шесть месяцев.

В течение этого периода не может быть принято никаких решений относительно новых афганских беженцев, которые прибудут в Нидерланды.

Правительство ввело мораторий, поскольку ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. "Талибан" быстро продвигается вперед, талибам удалось взять под контроль большое количество территорий.

В ближайшем будущем депортаций не планировалось. Но на бумаге возможность возвращения афганцев все еще существовала.

Ранее шесть стран-членов ЕС направили письмо Европейской комиссии с предупреждением о недопустимости прекращения депортации афганских просителей убежища, которые получили отказ, несмотря на боевые действия "Талибана" в их стране. Среди подписантов были и Нидерланды.

Многие государства-члены ЕС беспокоятся из-за того, что события в Афганистане могут спровоцировать повторение миграционного кризиса в Европе 2015-2016 годов.

Как известно, США объявили о выводе своих войск из Афганистана, что означает и завершение операции НАТО в Афганистане. Афганскую территорию уже покинули немецкие военные. Великобритания тоже завершает вывод войск.

После этого "Талибан" начал масштабную наступательную операцию, оттесняя правительственные силы и захватывая все больше районов страны.

Многие наблюдатели опасаются, что после вывода окончательного международного военного контингента "Талибан" вновь захватит контроль над большинством территории Афганистана, как это было до октября 2001 года.