В горах на юге Грузии во время грозы погибли более полутысячи овец

В горах на юге Грузии во время грозы погибли 530 овец, вероятно, в результате попадания молнии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают несколько грузинских СМИ, среди которых "Радио Свобода" и информационный центр Джавахети.

Случай произошел вечером 9 августа вблизи горы Абули в Ахалкалакском муниципалитете, недалеко от границы Грузии с Турцией и Арменией.

Всего стадо насчитывало 1500 особей. Часть овец принадлежали местному фермеру, еще часть пригнали на выпас из соседней Кахетии.

Точную причину гибели животных назовут после экспертизы, но вероятнее всего причиной стала мощная гроза. Сообщается, что пострадал и пастух, который был со стадом - он некоторое время пролежал без сознания.

В мэрии Ахалкалаки создали комиссию для оценки ущерба. Одна овца сейчас стоит в среднем 350 лари - более 100 долларов.

Как сообщалось, в Норвегии в начале июля в результате удара молнии погибли две сестры, которых гроза застала высоко в горах.