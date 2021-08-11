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Швейцарія розширила санкції щодо Білорусі

Середа, 11 серпня 2021, 20:11

Федеральний уряд Швейцарії у середу 11 серпня оголосив про посилення санкцій проти Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті швейцарського уряду, пише "Європейська правда".

Нові заходи включають торгові обмеження для певних товарів, а також обмеження у фінансовому секторі.

 На додаток до існуючого ембарго на поставки зброї і товарів, які можуть використовуватись для репресій, уряд ввів ембарго на товари, які можуть використовуватися для відстеження та прослуховування інтернет і телефонного трафіку.

Крім того, нові заходи включають торгові обмеження на товари подвійного призначення, сиру нафту і нафтопродукти, продукти хлориду калію і товари для виробництва або обробки тютюнових виробів.

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У фінансовому секторі уряд ухвалив рішення про обмеження на випуск і торгівлю деякими фінансовими інструментами, надання кредитів, а також послуги страхування і перестрахування для уряду Білорусі і інших державних установ.

Крім того, швейцарський уряд вирішив накласти фінансові санкції на державну компанію "Белаеронавігація", яка відповідає за управління повітряним рухом в Білорусі.

Нагадаємо, 9 серпня США розширили санкції проти білоруського режиму у скоординованій манері разом з Канадою та Великою Британією.

Мінфін США назвав імена "гаманців" Лукашенка, що потрапили під нові санкції.

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