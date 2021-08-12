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В Финляндии наибольшее число случаев коронавируса за сутки с начала пандемии

Четверг, 12 августа 2021, 12:32

В Финляндии зарегистрировано 1024 новых случаев коронавирусной инфекции, и это наибольший суточный показатель за все время пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Уровень заболеваемости теперь составляет 177 случаев COVID-19 на 100 000 человек в течение последних двух недель.

По данным Минздрава, вирус распространяется особенно среди молодых людей. Почти все заражения приходятся на штамм "дельта".

Госпитализированы 64 человека, из них 19 - в отделениях интенсивной терапии.

Также сообщается о двух новых смертельных случаях в сутки. Общее количество смертей, связанных с коронавируса, теперь составляет 997.

Эксперты отмечают, что несмотря на рост заболеваемости, нагрузка на больницы не увеличилось пропорционально к нему. Также смертность остается на низком уровне. Старшее поколение практически не болеет благодаря вакцинации.

Напомним, правительство Финляндии 9 августа открыло границы и отменило все ограничения на въезд для граждан Украины.

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