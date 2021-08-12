Данія скасувала вимогу про дистанцію в 1 метр для кінотеатрів, церков і спорту

Данія скасувала вимогу про необхідність дотримуватися відстані в один метр для кінотеатрів, церков і спортивних заходів у приміщеннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Управління охорони здоров'я Данії повідомило, що, оскільки понад 60% жителів Данії в даний час повністю вакциновані, цю вимогу можна скасувати.

На практиці це означає, що в церквах, кінотеатрах та інших місцях не обов'язково має бути вільне місце між людьми на сидячих місцях.

"Зараз ми досягли ситуації, коли у нас є хороший контроль над інфекцією у суспільстві, тому що дуже багато людей прийняли пропозицію пройти вакцинацію, що означає, що ми можемо адаптувати рекомендації щодо профілактики, щоб ви всі могли підтримувати нормальне повсякденне життя, поки ми будемо продовжувати запобігати зараженню", - сказала заступниця директора відомства Хелен Більстед Пробст.

Досі влада рекомендувала тримати дистанцію в громадських місцях не менше одного метра, а якщо можливо, то й двох.

З 14 серпня також більше не буде вимоги про наявність не менше двох квадратних метрів на людину в будь-якому громадському приміщенні, де збираються глядачі, відвідувачі або користувачі, або для великих заходів з постійними глядачами, де глядачі розділені на секції.