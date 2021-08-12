Дания отменила требование о дистанции в 1 метр для кинотеатров, церквей и спорта

Дания отменила требование о необходимости соблюдать расстояние в один метр для кинотеатров, церквей и спортивных мероприятий в помещениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Управление здравоохранения Дании сообщило, что, поскольку более 60% жителей Дании в настоящее время полностью вакцинированы, это требование можно отменить.

На практике это означает, что в церквях, кинотеатрах и других местах не обязательно должно быть свободное место между людьми на сидячих местах.

"Сейчас мы достигли ситуации, когда у нас есть хороший контроль над инфекцией в обществе, потому что очень много людей приняли предложение пройти вакцинацию, что означает, что мы можем адаптировать рекомендации по профилактике, чтобы вы все могли поддерживать нормальную повседневную жизнь, пока мы будем продолжать предотвращать заражение", - сказала заместитель директора ведомства Хелен Бильстед Пробст.

До сих пор власти рекомендовали держать дистанцию ​​в общественных местах не менее одного метра, а если возможно, то и двух.

С 14 августа также больше не будет требования о наличии не менее двух квадратных метров на человека в любом общественном помещении, где собираются зрители, посетители или пользователи, или для крупных мероприятий с постоянными зрителями, где зрители разделены на секции.