Кулеба розповів про перспективи евакуації українців, що перебувають в Афганістані

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що в Афганістані на цей час перебуває не більше 100 громадян України і поки що вони не зверталися з проханням допомогти їм покинути країну.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на пресбрифінгу 13 серпня.

Дмитро Кулеба нагадав про видану 12 серпня рекомендацію для громадян України не відвідувати Афганістан і негайно покинути територію країни, якщо вони перебувають там. За інформацією МЗС, це від 50 до 100 осіб.

"Захист українських громадян за кордоном є пріоритетом… Ми вже почали відпрацьовувати шляхи евакуації з Афганістану, якщо надійдуть такі звернення. Наразі українці не звертались до МЗС з проханнями евакуювати їх", - розповів він.

Він закликав українців, які знаходяться в Афганістані, звертатись до українського посольства в Таджикистані та повідомити про своє місцезнаходження.

Як вже повідомлялося, у зв’язку з активізацією бойових дій в Афганістані США та Британія направили військових для евакуації своїх дипломатів.

Декілька європейських країн через погіршення безпекової ситуації припинили висилати додому шукачів притулку з Афганістану, чиї заявки не задовольнили.

Після виведення міжнародних збройних сил ситуація в Афганістані серйозно погіршилася, таліби за короткий проміжок часу захопили столиці 12 афганських провінцій і продовжують наступ.

Напередодні таліби захопили стратегічні міста Герат і Кандагар. Вони контролюють понад дві третини території Афганістану.

Євросоюз закликає рух "Талібан" негайно зупинити наступ і попереджає про ізоляцію і невизнання в разі захоплення влади в Афганістані.

