Кулеба рассказал о перспективах эвакуации украинцев, находящихся в Афганистане

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в Афганистане в настоящее время находится не более 100 граждан Украины и пока они не обращались с просьбой помочь им покинуть страну.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на пресс-брифинге 13 августа.

Дмитрий Кулеба напомнил о выданной 12 августа рекомендации для граждан Украины не посещать Афганистан и немедленно покинуть территорию страны, если они находятся там. По информации МИД, это от 50 до 100 человек.

"Защита украинских граждан за рубежом является приоритетом ... Мы уже начали отрабатывать пути эвакуации из Афганистана, если поступят такие обращения. Пока украинцы не обращались в МИД с просьбами эвакуировать их", - рассказал он.

Он призвал украинцев, находящихся в Афганистане, обращаться в украинское посольство в Таджикистане и сообщить о своем местонахождении.

Как уже сообщалось, в связи с активизацией боевых действий в Афганистане США и Великобритания направили военных для эвакуации своих дипломатов.

Несколько европейских стран из-за ухудшения ситуации с безопасностью прекратили высылать домой искателей убежища из Афганистана, чьи заявки не удовлетворили.

После вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столице 12 афганских провинций и продолжают наступление.

Накануне талибы захватили стратегические города Герат и Кандагар. Они контролируют более двух третей территории Афганистана.

Евросоюз призывает движение "Талибан" немедленно остановить наступление и предупреждает об изоляции и непризнания в случае захвата власти в Афганистане.