На грецькому острові Евбея, епіцентрі стихії, спалахнула нова пожежа

На грецькому острові Евбея, де 10 днів тому спалахнули нищівні пожежі, які знищили ліси та будинки людей, почалась нова пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Пожежа почалась на південь від району, який став епіцентром лиха. Пожежна служба Греції повідомила, що для боротьби з новою пожежею в центрі Евбеї відправили чотири літаки і шість вертольотів, а також 23 пожежники і 10 автомобілів.

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Ще більша пожежа, яка спалахнула 3 серпня, знищила більшу частину півночі острова і стала однією з найбільших лісових пожеж в країні.

Хоча в Греції через спекотну і суху погоду влітку часто відбуваються лісові пожежі, в цьому році по всій країні спалахнули сотні пожеж через особливо тривалу і сильну хвилю тепла.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс в четвер назвав пожежі найбільшою екологічною катастрофою, яку Греція бачила за останні десятиліття.