На греческом острове Эвбея, в эпицентре стихии, вспыхнул новый пожар

На греческом острове Эвбея, где 10 дней назад вспыхнули сокрушительные пожары, уничтожившие леса и дома, начался новый пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Пожар начался к югу от района, который стал эпицентром бедствия. Пожарная служба Греции сообщила, что для борьбы с новым пожаром в центре Эвбеи отправили четыре самолета и шесть вертолетов, а также 23 пожарных и 10 автомобилей.

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Еще больший пожар, вспыхнувший 3 августа, уничтожил большую часть севера острова и стал одним из крупнейших лесных пожаров в стране.

Хотя в Греции из-за жаркой и сухой погоды летом часто происходят лесные пожары, в этом году по всей стране вспыхнули сотни пожаров из-за особенно длительной и сильной волны жары.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис в четверг назвал пожары крупнейшей экологической катастрофой, которую Греция видела за последние десятилетия.